«21 Thunder» — Prétendants du ballon rond montréalais

La popularité grandissante du ballon rond sous nos latitudes transparaît enfin au petit écran canadien grâce à cette série dramatique dont les intrigues gravitent autour des joueurs « juniors » d’une équipe professionnelle de soccer, le Tonnerre de Montréal, qui espèrent s’y tailler une place. 21 Thunder a d’abord été présentée cet été sur les ondes de la CBC en version originale, sous-titrée quand certaines bribes de dialogues étaient livrées dans la langue de Tremblay. Par ailleurs, la version française « normative » vient gommer l’authenticité de ce drame sportif ayant une certaine portée sociale qui fut tourné en entier (ou presque) dans la métropole québécoise… On a du mal à croire aux affaires louches dans lesquelles trempe un jeune espoir issu des coins mal famés de Pointe-Saint-Charles et aux tourments d’une future étoile recrutée directement en Côte d’Ivoire, alors qu’ils ont tous un accent français « international » propre aux doublages québécois destinés à des marchés internationaux. C’est bien dommage, car cette production plutôt bien tournée, qui prend pour prétexte le soccer pour explorer des enjeux plus globaux comme la place des femmes dans les sports professionnels ou l’adaptation des immigrants à leur nouvelle patrie, perd de sa consistance et de sa pertinence à cause de ce doublage raté. Si on est capable de faire abstraction de cette tare, on passe un très bon moment devant ce Lance et compte « moderne » du ballon rond…

21 Thunder VRAK, mercredi, 20 h