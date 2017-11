Dans les profondeurs du Saint-Laurent

Une des rares productions originales d’Historia en est à sa dernière saison dès ce soir. On aura droit à deux épisodes où on pourra suivre Samuel Côté et ses collègues plongeurs et débusqueurs de trésors sous-marins autour de l’île Verte.

Chasseurs d’épaves, Historia, 20 h

Rattrapage Web

On vous propose deux webséries qui se penchent sur les aléas de la vie intime des jeunes adultes d’aujourd’hui. La première, une comédie dramatique québécoise qui en est à sa deuxième saison, explore les enjeux conjugaux autour du désir d’enfants, et la parentalité nouvelle à travers quelques couples trentenaires montréalais. La seconde, une comédie française qui flirte parfois avec le vaudeville, raconte les astuces numériques plus ou moins potaches d’un trentenaire pantouflard pour regagner sa belle.