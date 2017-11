50 ans de musique et de politique

Le légendaire magazine américain, qui a fait sa réputation avec sa couverture des musiques populaires et des affaires publiques, célèbre cette semaine son demi-siècle d’existence. Retour sur 50 ans d’histoire mouvementée.

Rolling Stone : Stories from the Edge, HBO Canada, dès 19 h

Un an après

En ce premier anniversaire du décès du poète et musicien montréalais, on peut revoir un documentaire à son sujet tourné en 1965 ou entendre le grand concert organisé en son honneur lundi soir au Centre Bell.

Mesdames et messieurs, Mr. Leonard Cohen, RDI, 20 h ; Tower of song : Un hommage commémoratif à Leonard Cohen, ICI MUSIQUE, ICIMusique.ca , CBC Radio Two et CBCMusic.ca , 20 h

L’échec au-delà du bac

En rappel, ce documentaire sur la performance « désastreuse » du Québec en matière de recyclage fait écho aux manchettes du Devoir à ce sujet dans les derniers jours.

Recyclage : la grande illusion, Explora, 22 h