Drame collectif, prise deux

Après sa diffusion sur Artv, ce thriller psychologique et policier, sis dans une usine en instance de fermeture prise en otage par certains de ses employés, profite d’une fenêtre de diffusion à Radio-Canada. Et il mérite amplement le détour.

Le siège, Radio-Canada, 21 h

Elles mènent l’enquête

Les fictions de détectives privés ont la cote au réseau anglais de la télévision publique canadienne. Les producteurs de la très populaire série Murdoch Mysteries l’ont compris et proposent une déclinaison féminine sise dans les années folles. Convenu mais efficace.

Frankie Drake Mysteries, CBC, 21 h

Classique pour tous

Comme son titre l’indique, ce documentaire met en lumière l’engagement du maestro de l’OSM pour rendre accessible la musique classique au plus grand nombre, et plus particulièrement des jeunes des quartiers défavorisés.

La mission de Kent Nagano, Artv, 21 h