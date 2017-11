Notre choix cette fin de semaine

Dernier sprint électoral

Les élections municipales ont lieu dimanche au Québec. Les deux chaînes d’information proposent leur émission spéciale toute la soirée, mais avant, on pourra entendre la candidate montréalaise Valérie Plante en entrevue chez les hommes en or et les parodies des deux candidats principaux à la mairie de la métropole chez monsieur Labrèche.

Deux hommes en or, Télé-Québec, vendredi, 21 h, Info, sexe et mensonges, Artv, vendredi, 21 h et Élections municipales 2017, RDI, LCN, dimanche, dès 18 h 30

L’apprentissage d’une reine

Commencement de cette série britannique qui raconte le début du règne de Victoria à travers les intrigues de palais occupant son personnel politique et ses domestiques…

Victoria, Radio-Canada, samedi, 20 h

Le travail, ce privilège

Cette série d’anticipation française nous entraîne dans un monde où seule une certaine élite occupe un emploi, tandis que la majorité vivote dans des zones barricadées.

Trepalium, TV5, dimanche, 19 h