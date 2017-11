«La mission de Kent Nagano» — Pour le droit à la musique classique

Ce documentaire, partagé entre Hambourg et Montréal, entre la télévision allemande NDR et Radio-Canada, met en images les thèmes majeurs développés par Kent Nagano dans son livre écrit en allemand et paru en français sous le titre Sonnez merveilles ! en 2015.

Le credo majeur du chef est celui du droit à l’accès pour tous à la musique classique. Il milite aussi pour la pertinence de la musique classique dans notre vie. Les images documentent son travail durant la saison 2016-2017 à l’OSM et à l’Opéra de Hambourg, dont, contrairement à ce que prétend d’emblée un commentaire en maints points approximatif, il ne dirige pas « l’orchestre symphonique » de la ville.

On suit aussi le chef sur sa terre natale de Moro Bay, avec sa famille, dans la maison du professeur de son enfance, le Géorgien Wachtang Korisheli. On s’étonnera au passage, apprenant que Korisheli s’intéressait à la musique mais aussi à la matière, aux minéraux et à la sculpture, que Nagano n’ait pas montré davantage d’intérêt pour la musique de Sofia Goubaïdoulina, compositrice qui témoigne des mêmes obsessions.

Les séquences de Kent Nagano avec les enfants de Montréal-Nord ou celles des répétitions d’une production pour adolescents de La flûte enchantée sont les moments les plus sympathiques.

Mais tout comme le récent documentaire sur Claude Gingras, mieux vaut ne pas trop gratter, ne pas trop soulever les contradictions de ce vernis plus gentillet que révélateur et profiter de ces 52 minutes d’exposition pour la musique classique. C’est assez rare comme ça !