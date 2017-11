Bienvenue de l’autre côté du mur

« Le travail, c’est la santé / Rien faire, c’est la conserver / Les prisonniers du boulot / N’font pas de vieux os », chantait joyeusement Henri Salvador. Dans Trepalium, série française créée par Antorès Bassis et Sophie Hiet, lesdits prisonniers du boulot sont prêts à bien des bassesses pour garder leur emploi ou pour obtenir une promotion qui leur permettra d’envoyer leurs enfants, surtout s’ils sont dégénérés aux yeux de la société, dans les meilleures institutions scolaires, d’offrir à leurs parents les meilleurs soins de santé et de s’assurer une retraite tranquille.

C’est le cas de Ruben Garcia (Pierre Deladonchamps, révélé dans L’inconnu du lac, d’Alain Guiraudie). En découvrant la dépouille de son directeur, décédé d’une crise cardiaque dans l’indifférence des employés qui enjambent son cadavre, cet ingénieur de la grande entreprise Aquaville appelle tout de suite son père, Silas (Aurélien Recoing), pour l’aider à obtenir le poste.

Thriller d’anticipation teinté d’humour noir, cette série de six épisodes réalisée par le cinéaste belge Vincent Lannoo (Au nom du fils, puissante charge au vitriol contre l’hypocrisie de l’Église catholique), lancée l’année dernière sur la chaîne Arte, entraîne le spectateur dans un avenir que l’on souhaite le moins rapproché possible.

Mondes parallèles

Illustrant les conséquences de l’ultralibéralisme à la puissance 1000, Trepalium dépeint une société où le taux de chômage a atteint 80 %. Surnommés les « Inutiles » ou les « Zonards », les chômeurs vivent dans les bidonvilles de la Zone, sise derrière le mur — comme celui de Berlin tombé en 1989, celui de la honte construit par Israël, celui auquel rêve Trump — qui a été érigé pour les séparer des « Actifs », c’est-à-dire les 20 % de la population qui ont un emploi et qui vivent dans la Ville. Ces derniers sont-ils heureux pour autant ?

Certes, ils ne risquent pas de contracter la Maladie bleue comme les Zonards puisqu’ils consomment l’eau assainie par Aquaville. De plus, ils bénéficient des avantages que leur offre la technologie. Toutefois, la moindre petite erreur, le moindre écart de comportement, quelques minutes de retard peuvent entraîner un licenciement.

Les Actifs vivent dans l’angoisse perpétuelle de perdre leur statut privilégié. Aussi, ils n’hésitent pas à mettre à pied un collègue compétent et acceptent sans sourciller que Bartholomé Paris (Charles Berling), l’un des dirigeants d’Aquaville, agresse sexuellement leur femme — la scène choque encore plus à la lumière des récents événements. On comprend sans mal pourquoi Robinson (Olivier Rabourdin), qui avait autrefois un emploi avant d’atterrir dans la Zone, enseigne aux jeunes que le mot « travail » est issu du latin trepalium et qu’il renvoie à un instrument de torture.

Une Zonarde dans la Ville

Afin de calmer la rébellion des Activistes, réseau de résistance de la Zone ayant enlevé le ministre du Travail Monroe Moretti (Grégoire Monsaingeon), Nadia Passeron (la regrettée Ronit Elkabetz dans son dernier rôle), première ministre de la Ville, offre à 10 000 Zonards la chance de travailler dans la Ville. À l’instar des Actifs, les Zonards se livreront à quelques coups bas pour l’obtention d’un poste qui leur permettra d’amasser l’argent nécessaire pour fuir la Zone.

Parmi les heureux élus se trouve Izia Kattel (Léonie Simaga, sociétaire de la Comédie-Française), qui ressemble comme deux gouttes d’eau à Thais Garcia, femme de Ruben. Lorsque cette dernière disparaît, Izia sera contrainte par Ruben de se faire passer pour elle.

Fable dystopique

Avec son climat oppressant et sa vision déshumanisée du futur, Trepalium n’est pas sans rappeler la série La servante écarlate, d’après le roman de Margaret Atwood, la série satirique Black Mirror de même que les films Soleil vert (1973), de Richard Fleischer, et Bienvenue à Gattaca (1997), d’Andrew Niccol.

D’une esthétique rétrofuturiste, l’entreprise Aquaville évoque, avec ses murs bétonnés et ses innombrables escaliers, les lithographies de M. C. Escher où les personnages sont condamnés à un perpétuel mouvement de montée et de descente. Pour ajouter à l’atmosphère anxiogène qui s’en dégage, la lumière glauque fait paraître les personnages encore plus blafards.

Afin de souligner le caractère rétrograde de cette entreprise dictatoriale, le look des employés renvoie à l’esthétique des années 1950, 1960 et 1970. Il aurait d’ailleurs été souhaitable d’y aller avec plus de subtilité puisque certaines coiffures sont carrément grotesques et donnent aux personnages l’air ridicule, détournant momentanément l’attention du récit, plutôt bien troussé au demeurant.

Bien que défendue par une distribution prestigieuse, la série souffre d’un jeu manquant de finesse. Du côté des Actifs, l’interprétation est volontairement froide, détachée ; chez les Zonards, elle est volontairement exacerbée, fiévreuse. Dans les deux cas, le ton se révèle presque parodique. Au bout du compte, on ne sait plus trop si l’on doit rire ou frémir devant cette vision peu rassurante du futur.