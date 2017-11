Cette semaine, on vous propose de débusquer le réel dans une fiction à succès, d’apprivoiser une fiction réaliste et de taper du pied grâce à deux documentaires ayant trait à la musique.

De la fiction à la réalité

Le drame historique Vikings, de Michael Hirst (Les Tudor), en est déjà à sa cinquième saison, qui débutera à la fin du mois sur les chaînes History. Chez nous, Z a entrepris la diffusion de la quatrième saison la semaine dernière. Il n’est absolument pas nécessaire d’avoir suivi cette série passablement sanglante racontant les aventures d’envahisseurs vikings en Angleterre et en France pour apprécier ce projet documentaire parallèle, qui démêle le vrai du « romancé » du scénario. On y découvre, sur un ton parfois un peu trop appuyé, comment se sont réellement passées les invasions et attaques menées par le véritable Ragnar Lothbrok aux VIIIe et IXe siècles. De quoi donner le goût de regarder la fiction pour mieux comparer. Les vrais vikings, Canal D, jeudi, 22 h

Famille élargie

Photo: Canal Vie

Les films des frères Mark et Jay Duplass (Cyrus, Jeff Who Lives at Home) proposent pour la plupart quelques personnages qui n’ont pas encore trouvé leur place et qu’on aurait parfois le goût de brasser un peu pour qu’ils se ressaisissent. C’est encore le cas dans cette première série télé portant leur griffe, où l’on suit le quotidien d’une famille nucléaire californienne très ordinaire, dont le train-train pratico-pratique et émotif est perturbé par « l’atterissage » du meilleur ami de Monsieur, qui vient d’être expulsé de son logement, et l’arrivée de la soeur de Madame, qui vient de se séparer. Il en résulte une comédie dramatique toute simple, drôle, touchante, comme la vie. Entre nous, Canal Vie, samedi, 22 h

Tout pour la musique

Photo: HBO Canada

Le magazine musical et politique Rolling Stone célèbre cette semaine ses 50 ans d’existence. Un documentaire en deux parties raconte les moments marquants de l’histoire de cette publication iconique et toujours influente, fondée à San Francisco par Jann Wenner et Ralph J. Gleason après le « Summer of love ».

Dans un autre registre, Chasing Trane brosse un magnifique portrait de l’extraordinaire saxophoniste jazz John Coltrane, qui donne le goût de plonger dans son oeuvre. Rolling Stone : Stories From the Edge, HBO Canada, lundi et mardi, 21 h et Chasing Trane, PBS, lundi, 22 h