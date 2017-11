Étoffes précieuses, travail patient

Début d’une série documentaire qui s’intéresse au travail méticuleux et patient de créateurs et d’artisans qui fabriquent des étoffes rares. Le premier épisode épouse le rythme lent de la vie dans les steppes de la Mongolie et les ateliers de tissage de cachemire du Népal.

Au fil du monde, TV5, 19 h

Revenir sur ce qu’on a dit

Cette série d’entretiens menés par Véronique Cloutier permet à des personnalités publiques de réentendre des propos qu’elles ont tenus il y a un certain temps. Les invités des deux premiers épisodes diffusés en rafale : France Castel et Vincent Graton.

Rétroviseur, Artv, 21 h

Mal aimés sur glace

Ce documentaire de Danic Champoux et Mathias Brunet plonge dans l’univers des arbitres de hockey amateur, qui occupent une fonction essentielle mais dépréciée par ceux qui gravitent autour de la patinoire…

Arbitres, Canal D, 22 h