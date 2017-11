Quelque chose de réussi au royaume du Danemark…

Cette édition spéciale du magazine « alimentaire » propose une virée dans le pays scandinave où on a réussi à « généraliser » l’alimentation responsable et saine : dans les écoles, les hôpitaux, les résidences pour personnes âgées. Un exemple d’intégration et d’éducation qui pourrait faire des petits.

L’épicerie, ICI Radio-Canada Télé, 19 h 30

L’intelligence branchée des arbres

En ouverture, un reportage sur le livre phénomène La vie secrète des arbres qui dévoile les capacités méconnues de ces géants qui nous entourent.

Envoyé spécial, TV5, 20 h

Trop, c’est comme pas assez…

Au programme, une discussion sur l’abondance quasi gargantuesque d’émissions culinaires au petit écran, même au Québec, en compagnie de Stefano Faita, Alexandra Diaz et Danny St-Pierre, et une rencontre avec une des rares journalistes sportives québécoises, Chantal Machabée.

Les francs-tireurs, Télé-Québec, 21 h