Halloween « songée »

Outre les quelques films d’horreur, l’Halloween est aussi soulignée de façon éducative et « utile » avec une enfilade de documentaires scientifiques qui s’intéressent à certaines espèces à l’honneur pour cette fête : des petites bêtes réelles et fragiles, et une autre créature dont l’existence n’est pas prouvée. Et pour ceux qui ne savent quoi faire de leur citrouille à la fin de cette journée, un magazine culinaire propose quelques solutions délicieuses.

Nos voisines les araignées, Chauve-souris en danger, Sur les traces des vampires, Explora, dès 19 h. Cuisine futée, parents pressés, Télé-Québec, 19 h 30

Match décisif

Le tournoi télévisé organisé dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal et concordant avec le 40e anniversaire de la Ligue nationale d’improvisation se termine ce soir avec la finale opposant les équipes représentant les régions de Lanaudière et du Saguenay.

Le national d’impro 2017, Télé-Québec, 22 h