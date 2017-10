Étoffes précieuses, travail patient

En cette ère de prêt-à-porter « jetable » produit avec des matières textiles industrielles qui le sont tout autant, la courte série documentaire Au fil du monde donne à découvrir comment sont fabriquées des étoffes d’exception, par des artistes et artisans talentueux et surtout très patients… Les réalisatrices françaises Isabelle Dupuy-Chavanat et Jill Coulon se sont rendues en Mongolie, au Népal, au Tibet, au Japon, au Laos et en Inde à la rencontre d’entrepreneurs ambitieux et novateurs et de leurs collègues tisserands, brodeurs, éleveurs et horticulteurs dont le travail passionné donne des matières textiles rares, bien souvent uti-lisées par les maisons de couture d’Occident. Il en résulte cinq épisodes aux images éclatantes et travaillées qui suivent le rythme patient du labeur des artisans mis en lumière. L’observation du quotidien de ces derniers, de leur travail méticuleux frise souvent la contemplation, et on doit avouer que ce n’est pas du tout désagréable…

Dans l’épisode diffusé cette semaine, on rencontre un producteur de rock allemand qui s’est lancé dans la production d’un des cachemires les plus fins du monde, grâce à sa collaboration avec des éleveurs de chèvres des steppes mongols et des tisserands népalais. Une invitation au voyage dans les grands espaces de froidure extrême et dans la chaleur des ateliers de tissage. À voir sur votre grande télé plutôt que sur votre tablette.