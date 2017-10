Toutes sortes d’horreurs…

En cette semaine de célébration de l’Halloween, voici une petite sélection d’émissions où il est question d’épouvante ou de peurs, mais pas nécessairement de la fête des citrouilles, des fantômes et des bonbons…

Redoutables casquettés

Peaky Blinders, formidable série britannique, a échappé à notre radar lors de sa première diffusion en français en septembre 2016. UNIS rediffuse les deux premières saisons dès lundi de ce drame historique et de gangsters, puis enchaînera avec la présentation de la troisième saison en janvier. En Grande-Bretagne, la BBC dévoilera la quatrième saison dans les prochaines semaines.

Cette série créée par Steve Knight (scénariste des Promesses de l’ombre de Cronenberg, entre autres) est inspirée d’un véritable gang criminalisé qui a sévi dans les quartiers mal famés de Birmingham à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Le scénariste et réalisateur s’est permis d’étirer leur influence au-delà de la Première Guerre mondiale dans cette déclinaison fictionnelle. Cette bande mafieuse, qui tirerait son nom des casquettes « armées » d’une lame dans la visière que portent tous ses membres, est ici menée par une famille irlandaise et catholique, les Shelby, avec à sa tête Tommy (Cillian Murphy), qui impose le respect partout où il passe dans son fief. Cette mainmise sur les paris illégaux et les trafics en tous genres se voit menacée par l’arrivée en 1919 d’un inspecteur de police efficace (Sam Neill) dépêché d’Irlande du Nord par Winston Churchill afin de faire le ménage…

La série a été saluée par la critique pour ses grandes qualités visuelles, la complexité de ses personnages, le jeu des acteurs, tous très convaincants, et pour son traitement des conséquences de la Grande Guerre. Elle s’est également fait remarquer pour sa trame sonore anachronique, constituée de titres d’artistes rock d’aujourd’hui (Nick Cave, PJ Harvey, The White Stripes, Radiohead et cie), qui confère une puissance étrange à l’ensemble.



Peaky Blinders, UNIS, lundi, 22 h. Les trois premières saisons sont également disponibles en versions originale et française sur Netflix.

Poe, cet incompris célébré

Photo: PBS

Si l’est un auteur américain qui a fait trembler des générations de lecteurs, c’est bien Edgar Allan Poe. Normal donc qu’on ait cru bon de présenter un portrait de ce précurseur de la littérature d’épouvante à la veille de l’Halloween… Ce documentaire, alliant reconstitutions d’époque, lectures d’extraits de son oeuvre et d’entrevues, tente de démystifier le personnage et de rectifier des rumeurs infondées à son sujet, entre autres sa prétendue toxicomanie.



American Masters. Edgar Allan Poe : Buried Alive, PBS, lundi, 22 h.

Du sketch à l’animation

Photo: NBC

Dans l’épisode d’Halloween de Saturday Night Live de l’an dernier, l’invité de la semaine Tom Hanks incarnait dans un sketch un étrange personnage revêtant un costume à motifs de citrouilles, qui dansait avec deux squelettes. Ce David S. Pumpkins est devenu étrangement « culte », tellement qu’on a cru bon prolonger son existence dans une émission spéciale d’animation, dans laquelle il montrera à de jeunes gens la véritable signification de l’Halloween…



The David S. Pumpkins Halloween Special, NBC et Global, samedi, 23 h 30.