Notre choix cette fin de semaine

« Halloweeneries »

La fête des fantômes et des bonbons se pointe le bout du nez à la télé cette fin de semaine avec la suite de la série culte et nostalgique de Netflix, un dessin animé mettant en vedette les chansons d’un fantôme de la musique pop et un autre dessin animé mettant en vedette un étrange personnage créé pour l’épisode d’Halloween de Saturday Night Live de l’an dernier…

Stranger Things 2, Netflix, Michael Jackson’s Halloween, CBS, vendredi, 20 h et David S. Pumpkins’ Halloween Special, NBC et Global, samedi, 23 h 30

Les sens démystifiés

Début d’une courte série documentaire qui décortique nos sens et se penche sur les innovations technologiques qui pourraient les améliorer… L’ouïe ouvre le bal.

Nos 5 sens, Planète+, vendredi, 20 h

La fête de la musique, la suite

Louis-José Houde anime à nouveau le « grand » gala de l’industrie musicale québécoise, où une belle place sera enfin accordée au hip-hop d’ici.

Gala de l’ADISQ, Radio-Canada, dimanche, 20 h