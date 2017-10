Fête de la musique, première partie

Sébastien Diaz est à nouveau à la barre de cet « autre » gala de l’industrie musicale québécoise, moins « tiré à quatre épingles » et dans un décor plus chaleureux que celui du « grand » gala, pour le plus grand plaisir des lauréats et sans doute un peu des téléspectateurs…

Le Premier Gala de l’ADISQ, Télé-Québec, 20 h

Révolution artistique

La révolution bolchevique a provoqué la création d’un nouveau pays, mais a aussi favorisé l’émergence de courants artistiques novateurs, dont l’effet s’est surtout fait remarquer au cinéma. Ce documentaire brosse un portrait de ce vent de changement, qui sera freiné par l’arrivée au pouvoir de Staline…

L’utopie des images de la révolution russe, RDI, 20 h

Les effets visibles

Cette courte série s’intéresse aux effets concrets des changements climatiques sur des régions particulières du globe, et à ceux et à celles qui les subissent. Premier arrêt : la côte normande.

Sale temps pour la planète, TV5, 20 h