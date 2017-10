Révolutions colorisées

Première partie d’un documentaire français (suite demain) qui raconte les deux révolutions qui ont secoué la Russie en 1917, celle de février, et celle, bolchevique, d’octobre, avec des images d’archives, pour la plupart colorisées.

1917: il était une fois la révolution, RDI, 20 h

Ailés débrouillards du bout du monde

Si l’espèce humaine vous décourage un brin ces temps-ci, ce documentaire sur les oiseaux de Nouvelle-Zélande et de Nouvelle-Calédonie, seuls sur leurs terres pendant des millions d’années, et leurs formidables capacités pourrait être une bonne option ce soir.

Ces drôles d’oiseaux – Pas si bêtes que ça!, Télé-Québec, 20 h

Superhéros écolo

On reste « down under » avec ce documentaire à propos d’un citoyen australien devenu militant environnementaliste « par accident » lorsqu’il a constaté qu’une importante compagnie de gaz pouvait faire ce qu’elle voulait sur sa propriété. Il est depuis devenu « Frackman »…

Frackman, Planète +, 22 h