Julie Snyder se dissocie d’Éric Salvail et de Gilbert Rozon

La productrice et animatrice Julie Snyder, lors du Gala des Gémeaux en 2016

Julie Snyder et sa compagnie Productions J s’engagent à ne plus collaborer avec les entreprises d’Éric Salvail et de Gilbert Rozon, dans la foulée des scandales sexuels impliquant les deux producteurs.

Sur sa page Facebook, elle explique qu’elle est bouleversée et que ses pensées vont aux victimes.







C’est la première fois depuis l’éclatement du scandale que Julie Snyder réagit publiquement, demeurant très brève dans ses commentaires. L’animatrice et productrice avait donné à Éric Salvail sa première chance à l’époque de L’enfer c’est nous autres, comme animateur de foule.

Alors que Gilbert Rozon a indiqué qu’il mettrait en vente ses actions du Groupe Juste pour rire, Éric Salvail a seulement annoncé qu’il se retirait temporairement de la vie publique.