Notre choix cette fin de semaine

Salut Gordie !

Pour rendre hommage au chanteur du groupe The Tragically Hip et icône culturelle canadienne-anglaise Gord Downie, décédé mardi, CTV diffuse le documentaire sur son groupe sorti en salle récemment. On pourra également voir ou revoir le reportage que Second Regard a consacré à son projet littéraire, musical et télévisuel The Secret Path, à propos d’une jeune victime des pensionnats autochtones. Le même soir, la CBC diffuse la captation du concert de ce projet multimédia singulier.

Long Time Running, CTV, vendredi, 20 h, Second Regard, ICI Radio-Canada, dimanche, 13 h 30, Gord Downie’s Secret Path in Concert, CBC, dimanche, 21 h

Thriller industriel

Début de cette série sise dans une petite ville mono-industrielle d’Acadie, à la veille de la fermeture de l’usine qui est le principal employeur de la ville, alors que quelques employés prennent en otage son directeur. Les deux premiers épisodes diffusés en rafale fouillent les raisons profondes et les conséquences de cet enlèvement.

Le siège, ICI Artv, samedi, 21 h