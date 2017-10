Éric Salvail suspend sa carrière indéfiniment et se retire des activités de sa maison de production, Salvail & Co.



« J’ai du travail à faire. [...] Pour des semaines, des mois, je ne le sais pas encore, je suspends ma carrière », annonce l'animateur et producteur télé dans une longue publication Facebook.



« Pendant de nombreuses années, dans de nombreuses situations et auprès de plusieurs personnes – bien au-delà de celles qui sont sorties publiquement –, mes agissements ont causé du tort », admet-il



Dans son message, il plaide également pour l'avenir de sa maison de production. « Les émissions que ma boite produit sont portées par une quarantaine de professionnels et des centaines d’artistes, artisans et techniciens qui n’ont rien fait pour que leur emploi soit aujourd’hui en danger. [...] Je me retire donc des activités de Salvail & Co. »



