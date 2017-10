«Le siège» – Drame collectif, tragédies solos

La série Le siège nous entraîne sur un terrain peu fréquenté par notre télévision : celui d’une usine d’une petite ville mono-industrielle, à la veille de son démantèlement pour être déménagée ailleurs, alors que ses employés au bord du chômage manifestent. Certains d’entre eux poussent la contestation beaucoup plus loin pour tenter de sauver leurs emplois et ceux de leurs collègues, et, par le fait même, le coeur défaillant de leur communauté.

Pour raconter cette histoire, le scénariste Pierre-Marc Drouin s’est inspiré de deux événements marquants de son passé.

Tout perdre

Ce jeune auteur originaire de la région de Sorel-Tracy est resté marqué par un conflit de travail qui a secoué la seule entreprise d’importance de cette ville alors qu’il était adolescent : « une négociation de renouvellement de convention collective achoppait et on évoquait la possibilité de juste fermer l’usine. […] Je me rappelle que je parlais avec mon père de la possibilité que ma maison ne soit plus ma maison, que mes amis ne seraient plus mes amis, ma ville ne serait plus ma ville. Ça m’angoissait, l’idée de partir, de tout laisser derrière nous et de ne pas savoir où aller. »

L’autre source d’inspiration a surgi pendant une manifestation nocturne lors du Printemps érable de 2012, alors qu’il marchait dans une foule avec une amie française qui a dû quitter les lieux lorsque la présence policière s’est intensifiée de peur de se faire arrêter et de voir ainsi son existence du moment s’effondrer parce qu’elle n’avait pas sa résidence permanente. « Ça m’a fait réaliser que le collectif, c’est une somme d’individualités. On prend une grosse manifestation étudiante et on pense aux enjeux sociaux, mais tout le monde est là pour des raisons précises. De là est venue l’idée de créer la série Le siège qui est en apparence une série très “sociale”, mais qui, plus elle avance, plus elle descend au niveau individuel. »

Trajectoires bloquées

Les deux premiers épisodes, qui sont diffusés en rafale ce samedi sur Artv, mettent bien la table pour comprendre les trajectoires individuelles des personnages principaux et secondaires de ce thriller social et psychologique, sis dans une petite ville pas très bien en point du Nouveau-Brunswick. Le président du syndicat de l’usine de la Canadian Smiths-Thompson de Cole Creek, le Québécois d’origine au bord de la retraite Mario Cormier (Gilles Renaud), mène une manifestation pacifique des employés, qui veulent montrer leur mécontentement même s’ils ont accepté en assemblée générale l’arrangement offert par la compagnie qui a décidé de déménager à Saskatoon : travailler durant un mois pour démanteler l’usine avant de se retrouver au chômage.

Le mécanicien à forte tête Alexis Godin, lui aussi d’origine québécoise et lié à Cormier par un événement tragique de leur passé, et quelques collègues « radicaux » ou tout simplement désespérés profitent de ce mouvement de foule aux portes de l’usine pour y entrer et prendre en otages son directeur, et quelques autres personnes qui n’auraient peut-être pas dû se trouver là, dont le syndicaliste pas aussi net qu’il le laisse croire… Arrive alors pour résoudre cette crise la négociatrice en chef pour la police nationale, Chantale Trempe (Denise Bouchard), de retour au travail après un long congé de maladie, pour qui c’est aussi un retour aux sources puisqu’elle a longtemps habité et travaillé à Cole Creek. Autour de cette toile de fond se tissent les « tragédies individuelles » liées à cette crise, et d’autres qui germaient avant la fermeture de l’usine, dans ce coin de pays ou l’avenir économique est incertain depuis longtemps.

En Acadie

Pierre-Marc Drouin n’avait pas imaginé au départ que sa série se passerait dans une communauté francophone du Nouveau-Brunswick, puisqu’il ne l’avait pas attachée « à des lieux précis ». Lorsque son ébauche de scénario est tombée dans les mains de la productrice acadienne Renée Blanchar, elle lui a dit : « Tu ne le sais pas, toi, mais la ville que tu décris, ça s’appelle Bathurst ! »

Le siège a ainsi pris place dans une ville acadienne fictive, et il a fallu ajuster le texte en conséquence, avec le concours de conseillères à la scénarisation, Mme Blanchar et Johanne Larue. « Quand, au casting, on choisit quelqu’un comme Alexandre Goyette, à l’écriture, il faut que j’aille justifier pourquoi il a un accent québécois, explique l’auteur. Les personnages ont été en constante mutation jusqu’à la veille du tournage. »

Il a fallu adapter l’écriture aux acteurs, mais aussi aux lieux. L’usine désaffectée où a été tournée la série, la seule option dont disposait la production, ne concordait pas avec la géographie des lieux imaginés au départ par le scénariste : « J’avais écrit une intrigue qui reposait en partie sur le fait que l’usine avait huit étages, deux bâtiments face à face avec un tunnel qui reliait l’ensemble. Et finalement, j’arrive à l’usine trouvée et il n’y a rien de ça. Il a fallu tout réécrire de bord en bord ! »

Le suspense du Siège sera bel et bien résolu à la fin du sixième et dernier épisode. Drouin tenait à ce que cette série ait une fin « fermée ». « Ç’a été prévu dès le début et ç’a été une grande fierté, de commencer avec quelque chose qui va me remettre tout de suite au chômage… » On lui souhaite, comme à ses personnages, de ne pas y rester trop longtemps…