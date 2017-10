Célébrations de la musique et des sens

Au programme cette semaine, des célébrations de la musique d’ici et d’ailleurs, une série documentaire qui décortique nos sens un à un, et un documentaire sur les débuts « de feu » d’apprentis pompiers autochtones.

Fête de la musique, première partie

Les célébrations annuelles de la musique d’ici commencent cette semaine de façon un peu plus « décontractée » que le grand gala présenté sur les ondes d’ICI Radio-Canada et animé par Louis-José Houde. Pour une deuxième année, Sébastien Diaz sera à la barre du Premier Gala, titre plus indiqué que l’ancien Autre Gala, où l’on sent les artistes dans l’ex-Métropolis un peu plus dans leur élément que dans la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts… Y seront remis les prix pour les meilleurs albums de musique classique, jazz, rock, musique du monde, country, entre autres, et aussi le « choix de la critique ». Dans les jours précédents, Radio-Canada et Artv diffuseront des entrevues menées par Vincent Vallières avec quatre artistes qui se distinguent dans cette cuvée 2017 : Daniel Bélanger, Klô Pelgag, Alex Nevsky et Patrice Michaud.



Le Premier Gala de l’ADISQ, Télé-Québec, jeudi, 20 h et En route vers l’ADISQ, Radio-Canada, lundi à jeudi, 23 h et Artv, mardi et jeudi, dès 19 h

Autobiographie posthume

Photo: HBO Canada

Le chanteur britannique George Michael est décédé le 25 décembre dernier, mais avant ce départ précipité, il a eu le temps de travailler sur un documentaire autobiographique qu’il a monté, coréalisé et dont il a assuré la narration. Il y remonte le fil de sa carrière musicale et de sa vie privée à l’aide d’images d’archive et de témoignages de proches et d’artistes qui l’ont côtoyé, tels Stevie Wonder, Elton John et Tony Bennett.



George Michael : Freedom, HBO Canada, samedi, 20 h

Les sens démystifiés

Cette série documentaire française ne pourra faire autrement que d’« aiguiser les sens » des téléspectateurs qui s’y attarderont. Ils s’y trouvent décortiqués, analysés, afin de mieux comprendre comment ils fonctionnent, de quoi sont faits les organes qui les animent, quelles sont leurs limites et les avancées technologiques qui pourraient permettre de dépasser ces limites. Chaque épisode se penche sur un sens. Le premier de la liste : l’ouïe.



Nos cinq sens, Planète +, vendredi, 20 h

Apprentis pompiers

Photo: Canal D

Des centaines de municipalités québécoises ne peuvent compter que sur une équipe de pompiers volontaires en cas d’incendie. C’est encore plus vrai dans les villages isolés, ce qui est souvent le cas des communautés autochtones. Ce documentaire nous fait rencontrer une demi-douzaine de jeunes pompiers volontaires autochtones d’un peu partout au Québec qui souhaitent passer du côté des amateurs à celui des professionnels dans ce domaine. On les suit donc leur participation à un camp de simulations d’incendie à l’Institut de prévention des incendies du Québec, afin de voir s’ils peuvent relever le défi. L’identité autochtone des aspirants-pompiers est plutôt accessoire dans ce documentaire, qui a toutefois le mérite de montrer comment sont formés ceux qui combattent les incendies.



Jouer avec le feu, mon métier, Canal D, jeudi, 22 h