Tribu circassienne

Début d’une sympathique série documentaire sur une famille pas ordinaire, puisqu’elle forme une troupe de cirque à elle toute seule : les Carabinier-Lépine de Saint-Alphonse de Rodriguez.

Cirque Alfonse : une affaire de famille, Artv, 19 h 30

Précieux liquide

Cette enquête produite par la chaîne franco-allemande Arte a de quoi glacer le sang, sans mauvais jeu de mots… C’est qu’on y expose l’ampleur de l’industrie mondiale de cette « ressource » fort précieuse, qui se vend bien souvent plus cher que le pétrole. On découvre qu’en Europe et aux États-Unis, les organismes qui recueillent les dons de sang ont la morale très élastique…

Le business du sang, Télé-Québec, 20 h

L’international, il y a cent ans…

L’émission d’actualités internationales fait un petit bond dans le temps pour se pencher sur la Révolution russe de 1917, dont nous soulignerons le centenaire la semaine prochaine et qui a eu des répercussions durables sur notre monde.

Planète Terre, Canal Savoir, 21 h