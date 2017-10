Une grande série, prise deux

On vous avait annoncé le début de la diffusion de la version française de la série documentaire de Ken Burns sur la guerre du Vietnam… Les tristes événements de Las Vegas ont repoussé le tout. C’est ce soir qu’on pourra enfin s’y plonger.

Vietnam, RDI, 20 h

Dons de vie

En cette veille de la Journée mondiale du don d’organes et de la greffe, ce documentaire canadien qui nous entraîne dans les couloirs du plus grand centre de greffe du pays donne à réfléchir à cette question de vie ou de mort…

Liens vitaux, Télé-Québec, 20 h

Fournée en ligne

Amateurs de webséries, voici trois nouveautés qui pourraient vous plaire : une comédie dramatique où un octogénaire est en quête d’une partie parfaite de quilles, une comédie de bureau dans une boîte de postproduction en perte de vitesse et une comédie romantique franco-albertaine.

Vieux jeu, On verra ça en post-prod, TV5.ca ; et Abigaëlle et le date coaching, unis.ca