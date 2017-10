Notre choix cette fin de semaine

Dans la tête des tueurs en série

Cette nouvelle série créée et en partie réalisée par David Fincher (The Fight Club, House of Cards) nous entraîne dans les couloirs de la mort à la fin des années 70, alors que des policiers interrogent des tueurs en série pour comprendre comment ils « fonctionnent » et pour faire avancer certaines enquêtes.

Mindhunter, Netflix, dès vendredi

Dans les oreilles de Michel Tremblay

Son oeuvre nous a parfois accroché des refrains dans la mémoire. C’est à notre tour de découvrir les mélodies qui font tourner la mémoire de l’auteur des Belles-soeurs et de Demain matin, Montréal m’attend…

En direct de l’univers, Radio-Canada, samedi, 19 h

La tête dans les poubelles

Dans ce documentaire canadien, le réalisateur et la productrice se prêtent à un exercice particulièrement éclairant pour illustrer le portrait de l’ampleur du gaspillage alimentaire en Occident, qu’ils tentent de brosser : pendant six mois, ils s’astreignent à se nourrir uniquement d’aliments rejetés ou jetés aux poubelles.

Le gaspillage alimentaire, une histoire dure à avaler, Explora, dimanche, 21 h