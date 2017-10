«Culture cosplay» – Les dessous de la costumade

« Se costumer fait partie de nous. » C’est sur cette citation d’Ed Hoff, de l’organisation du World Cosplay Summit, que se conclut le documentaire Culture Cosplay. Grâce à la démonstration fascinante qui précède ses mots, on ne peut qu’acquiescer. Le « cosplay » (ou « costumade ») est ce passe-temps qui consiste à fabriquer, puis à porter et montrer un costume inspiré d’un personnage fictif de la culture populaire et/ou japonaise.

Ses adeptes les plus fervents se retrouvent dans les nombreux événements (Comiccon et Otakuthon, notamment) qui lui accordent une place privilégiée, partout à travers le monde. Ceux que l’on rencontre dans ce documentaire le font pour « décrocher », « sortir de leur bulle », faire partie d’une « grande famille », et les plus ambitieux espèrent en faire une carrière. Leurs créations sont hallucinantes : certains « cosplayers » ont mis un ou deux mois à temps plein à confectionner leurs costumes, de la perruque aux chaussettes, de A à Z.

Du Québec au Japon en passant par les ateliers et les événements, Culture Cosplay nous fait voyager dans cet univers inclusif où les notions d’apparence et de genre ne font plus sourciller personne. On visite d’abord l’atelier de Marie-Claude Bourbonnais, modèle glamour et couturière de renom dont les costumes et accessoires sont dignes d’Hollywood. Puis on découvre les origines de la costumade dans des événements américains, avant que la pratique soit importée puis perfectionnée au Japon, où même les politiciens n’hésitent pas à défiler costumés en pleine rue.

La finale nous amène à Nagoya pour accompagner les « cosplayers » québécoises Jessie Frenette et Félicia Dussault, qui participent à la finale du World Cosplay Summit, abasourdies d’avoir été sélectionnées pour représenter le Canada à cette prestigieuse compétition. Nul besoin d’être un geek pour trouver du bon et du très bon à cette incursion approfondie dans le monde méconnu du cosplay ; il suffit d’aimer la découverte et le travail bien fait par des gens dévoués à une passion.