Nourritures et politique

Pêche et survie

Au premier abord, cette série documentaire qui nous entraîne dans les bayous louisianais pour y découvrir différents types de pêche pratiqués par les habitants de cette région peut sembler d’intérêt relativement limité. Pourtant, ce projet télévisuel de Pat Gauvin (L’Acadie des frontières) s’intéresse aux pêches traditionnelles des « Cadiens », dont certaines ont connu et connaissent encore aujourd’hui un potentiel commercial, à travers les gens qui les pratiquent, bien souvent des Cajuns pour qui il s’agit d’un moyen de conserver leur identité culturelle. Ainsi, dans le premier épisode consacré à la pêche à l’écrevisse, on suit entre autres Jérôme Mabile et son beau-père, qui s’adonnent à cette pêche longtemps associée à la pauvreté des Cajuns, dans une tortueuse cyprière, pour leur consommation personnelle et pour garder cette tradition vivante. Ils nous transmettent leur passion dans un français coloré mais encore très vivace, qui fait plaisir à entendre. Au fil des épisodes consacrés à la pêche à la tortue, au poisson-chat, aux huîtres, aux crevettes et aux grenouilles, on prend conscience des enjeux identitaires, mais aussi économiques et environnementaux, de ces activités. Pêches des bayous, Canal D, mardi 19 h

Monsieur le Député

Photo: UNIS

Dans ce court métrage documentaire du Montréalais d’origine argentine Andrès Livov-Macklin, on rencontre des habitants du quartier multiethnique Parc-Extension qui expriment leurs souhaits, leurs demandes, leurs rêves à leur député fédéral récemment devenu premier ministre, Justin Trudeau, à travers la plume de la poétesse Marie-Célie Agnant. Voilà 20 minutes bien investies, pour nous et pour le destinataire des lettres… Lettres au premier ministre, UNIS, mardi, 22 h et en rediffusion vendredi, 23 h

Russie d’aujourd’hui

Ce documentaire, présenté en deux parties aux Grands reportages, le troisième que consacre le réalisateur français Jean-Michel Carré à Vladimir Poutine, s’intéresse au virage politique entrepris par le dirigeant russe, qui s’est détourné de l’Occident pour se positionner un peu plus à l’est dans l’échiquier politique. L’intérêt du film tient aussi au fait qu’on nous présente le point de vue russe sur ces questions d’actualité. Poutine, le nouvel empire, ICI RDI, jeudi et vendredi, 20 h

Se nourrir dans les poubelles

Photo: ICI Explora

Ce documentaire canadien au titre original très évocateur (Just Eat It : A Food Waste Story) illustre de façon tout à fait pratico-pratique l’ampleur du gaspillage alimentaire auquel nos sociétés occidentales s’adonnent, au nom du marché et de ses caprices. Les documentaristes Grant Baldwin et Jenny Rustemeyer (The Clean Bin Project) s’astreignent à se nourrir exclusivement d’aliments qui ont été rejetés ou mis à la poubelle pendant une période de six mois, sauf quand ils sont invités à manger chez leurs amis ou leur famille… Au-delà de cette expérience « parlante » sur le phénomène, le documentaire propose des pistes de solution pour renverser cette malheureuse tendance. Le gaspillage alimentaire, une histoire dure à avaler, ICI Explora, dimanche, 21 h