Des ministres et une candidate

Rien de tel qu’un remaniement ministériel pour alimenter le malcommode de l’info… Aussi au programme, une rencontre avec la candidate à la mairie de Montréal, Valérie Plante.

Infoman, Radio-Canada, 19 h 30

Huit, ça ne suffisait pas…

On a découvert une famille « ordinaire » fort attachante de huit enfants dans le documentaire Bienvenue chez les Groulx. Les revoici, avec maintenant un petit 9e, pour une série documentaire qui les suit dans leur quotidien. Ça peut aider à relativiser nos petites misères familiales…

Une année chez les Groulx, Canal Vie, 20 h

L’influence des chansons

Cette série documentaire produite pour CNN s’intéresse à l’influence d’événements et de phénomènes historiques américains ou occidentaux sur la création de certaines chansons populaires, ou le contraire. On apprend en fredonnant. Le premier épisode porte sur la guerre du Vietnam et la tragique manifestation de Kent State University.

Ces chansons qui ont fait l’histoire, Canal D, 21 h