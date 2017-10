Fils de pub

On voudrait bien que cette émission de variétés et d’archives propose plus souvent ce genre d’édition spéciale, toute consacrée à la publicité, qui amuse, certes, mais donne surtout un éclairage intéressant sur l’évolution de notre société. Les invités qui commenteront (et rougiront parfois de honte…) : Donald Pilon, Normand Brathwaite, Geneviève Brouillette et Bruno Marcil.

Les enfants de la télé, Radio-Canada, 20 h

Un insolent et des réfugiés

Outre une entrevue avec Alain Stanké au sujet de son expérience dans des camps de guerre et ses relations avec Kadhafi et Nixon, il sera question de l’apparition des réfugiés climatiques et de l’évolution des drogues dans les 20 dernières années.

Les francs-tireurs, Télé-Québec, 21 h

L’extraordinaire aventure

Cette courte série documentaire sur la gestation humaine se distingue par ses reconstitutions saisissantes de l’évolution de l’embryon puis du fœtus dans l’utérus.

9 mois pour la vie, Explora, 22 h