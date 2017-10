«Ces chansons qui ont changé l’histoire» — L’influence des chansons

Le titre Les chansons qui ont changé l’histoire est sans doute un peu pompeux… Cette production originale de CNN en huit épisodes n’explore qu’une toute petite partie de l’histoire contemporaine des États-Unis et élargit son terrain de jeu à l’Occident pour quelques émissions. N’empêche que cette analyse des événements et phénomènes qui ont marqué le XXe siècle américain et occidental à travers une panoplie de chansons populaires s’avère fort intéressante et bien souvent émouvante. La formule n’a pourtant rien de révolutionnaire : des historiens, des musiciens et chanteurs et des personnalités publiques racontent et commentent les événements et phénomènes mis en lumière, à savoir l’assassinat de Martin Luther King, la guerre du Vietnam, le 11-Septembre, l’ouragan Katrina, la chute du mur de Berlin, la montée du féminisme, la conquête de l’espace et la lutte pour les droits des personnes LGBTQ. Ils et elles s’attardent surtout à l’influence que ceux-ci ont eue sur la popularité de chansons déjà existantes ou sur la création d’autres chansons qui ont ensuite été associées à ces événements et mouvements. Ainsi, dans le premier épisode, consacré à la guerre du Vietnam et à la manifestation funeste de Kent State University, où quatre étudiants avaient perdu la vie sous les balles de la Garde nationale, on redécouvre sous d’autres angles les chansons Ohio de Neil Young, These Boots Are Made for Walking de Nancy Sinatra, Born in the USA de Bruce Springsteen, et bien d’autres. Le site Internet de la série permet d’enrichir l’expérience de retour dans le temps musical.

