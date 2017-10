«La vraie nature» — Une fois, au chalet…

Mis en parenthèse

Après Conversation secrète (qui reviendra sporadiquement durant la saison), une autre émission de grandes entrevues, adaptée d’un concept français, s’empare de la case horaire très convoitée du dimanche soir à TVA. La vraie nature, qui devait d’abord porter le même titre que la production hexagonale dont elle est inspirée, La parenthèse inattendue, permet à trois vedettes de différents domaines qui ne se connaissent pas personnellement de se confier sur leur parcours, lors d’un séjour de 24 heures dans un chalet des Cantons-de-l’Est. Jean-Philippe Dion, qui était jusqu’à l’an dernier animateur du magazine de célébrités Accès illimité, est à la barre de cette nouvelle production, où les invités semblent en faire des tonnes pour être le plus « authentiques » possible. C’est du moins le sentiment qui reste à l’écoute de la bande-annonce des deux premiers épisodes, dont les invités sont Marianna Mazza, Étienne Boulay et Mario Pelchat, puis Charles Lafortune, François de Bellefeuille et Michèle Richard. La vraie nature, TVA, dimanche, 21 h

Un peu trop décousu…

Photo: PBS

L’idée de base est très bonne : les Sabine veulent faire revivre la maison de haute couture familiale dans la France de l’après-Seconde Guerre mondiale, sur fond de guerre froide naissante. Le résultat est toutefois un peu désolant. Malgré l’écrin somptueux de la reconstitution d’époque soignée et toute la bonne volonté de la distribution, les intrigues amoureuses, conjugales et même politiques versent dans des eaux beaucoup trop savonneuses pour les rendre passionnantes. De plus, le fait que tous les personnages ne se parlent qu’en anglais, alors qu’ils sont pour la plupart Français et que l’histoire se déroule dans la capitale française, rend le tout beaucoup moins crédible. Que la série ait été coproduite par Amazon, la BBC et France Télévisions joue sans doute dans ce choix linguistique étrange. Pour les amateurs de mode, il reste les magnifiques robes… The Collection, PBS, dimanche, 22 h

L’extraordinaire aventure de la vie

Photo: Explora

Ce n’est certes pas la première série documentaire sur la gestation humaine, mais cette coproduction de la BBC et de PBS réussit à nous faire oublier un peu celles qu’on aurait pu voir avant, tellement les reconstitutions de l’évolution de l’embryon puis du foetus dans l’utérus sont réussies est saisissantes. Les « vrais » humains qu’on y rencontre pour illustrer des phénomènes génétiques et du développement sont tout aussi intéressants. 9 mois pour la vie, Explora, mercredi, 22 h