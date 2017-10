«Sylvie aime Maurice» – Les amours dissonantes

La fraîcheur de Sylvie aime Maurice, délicate incursion du côté des amours compliquées entre un Asperger et une femme vivant avec le trouble de la personnalité évitante, passe fort bien de La Licorne à l’écran. On sait gré à Artv de donner ainsi une nouvelle vie à cette pièce signée à quatre mains par Nicolas Michon et Florence Longpré, celle qui, en d’autres lieux, incarne la délicieuse maquilleuse et coach de vie Gaby Gravel de Like-moi.

Le duo qui a fait ses armes avec Chlore sait où il va et où il loge, dans ce théâtre capable de cueillir la beauté là où d’autres ne voient que lourdeur et laideur. Certes, il y a beaucoup de peur, de colère et de solitude qui filtrent des échanges énamourés des deux soupirants interprétés par Florence Longpré et Mathieu Lepage. Leurs monologues restent formidables de densité et de profondeur grâce à la mise en scène épurée de Nicolas Michon.

À contretemps, leurs échanges sont de la même eau, à la fois naturels et déstabilisants de candeur et de singularité. Ils sont finement surlignés par une narration presque tendre tant elle est attentive. Seul le choeur, pourtant plutôt efficace à la scène, perd tout son mordant à l’écran, paraissant on ne sait pas trop pourquoi plus artificiel, presque plaqué. Rien pour bouder son plaisir pour autant.