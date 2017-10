«Mindhunter» – Dans la tête des tueurs en série

Les projets portant la griffe du cinéaste David Fincher (Fight Club, Le Zodiaque, House of Cards) passent rarement inaperçus. Il en sera sans doute de même pour cette nouvelle série du géant en ligne Netflix, dont il est le producteur et le réalisateur de trois épisodes. Mindhunter est l’adaptation télévisée d’un essai de deux agents du FBI qui décrit leur travail d’entrevues avec des tueurs en série pour comprendre comment ils fonctionnent et pour peut-être résoudre quelques affaires non classées. Ce thriller psychologique policier, dont la première saison est sise en 1979, a déjà été renouvelé pour une suite.

Mindhunter Netflix, dès vendredi