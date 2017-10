Traduction (quasi) simultanée

La série Ten Days in the Valley, un thriller psychologique et policier dont la première a été diffusée en anglais dimanche dernier, se retrouve déjà dans sa version française sur les ondes d’un réseau généraliste d’ici. Une tendance déjà très forte chez nos cousins français qui prendra peut-être de l’ampleur de notre côté de l’Atlantique…

Dix jours dans la vallée, V, 20 h

Grosse semaine…

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la matière est très riche cette semaine pour les analystes d’images d’actualité de ce nouveau magazine. L’invité de la semaine : Patrick Lagacé.

Dans les médias, Télé-Québec, 21 h

Courir, à la vie, à la mort

Le titre de ce documentaire dit tout : on y dresse le portrait du coloré mais toujours authentique Jacques Villeneuve, l’oncle, un assoiffé de vitesse que rien (ou presque) n’arrête de vouloir continuer de courir.

Le vrai Jacques Villeneuve, Canal D, 22 h