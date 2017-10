La petite et la grande histoire

Sa diffusion en langue originale vient à peine de se terminer à PBS que la nouvelle grande série documentaire de Ken Burns, consacrée à l’histoire de la guerre du Vietnam et de ceux qui l’ont vécue de près ou de loin, nous est offerte en français, à raison d’un épisode par semaine.

Vietnam, RDI, 20 h

Germaine et les autres

Deux projets offrent (malheureusement à la même heure) des plongées inspirées dans l’univers créé par Michel Tremblay, où l’on croise Germaine Lauzon et ses colleuses de timbres : la captation du spectacle musical inspiré de la célèbre pièce de Tremblay, créé par René Richard Cyr et Daniel Bélanger, et le film d’André Brassard, coscénarisé par l’auteur, qui imbrique plusieurs intrigues du théâtre de ce dernier.

Les Belles-Sœurs et Il était une fois dans l’Est, Artv et TFO, 21 h