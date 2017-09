Notre choix cette fin de semaine

Chez ces messieurs

Il sera entre autres question d’économie d’ici, avec Dominique Anglade chez les hommes en or, et avec Gérald Fillion et Pierre-Yves McSween à TLMEP. Par ailleurs, Guy A. et son acolyte reçoivent Julie Snyder, Denis Villeneuve, Claude Julien et le père de P.K. Subban. Reste à voir si ça suffira pour empêcher les admirateurs de Dominique Michel d’aller l’entendre se confier à Paul Arcand…

Deux hommes en or, Télé-Québec, vendredi, 21 h et Tout le monde en parle, Radio-Canada, dimanche, 20 h, Conversation secrète, TVA, 21 h

En attendant la suite

Le nouveau film de Denis Villeneuve arrive sur les écrans vendredi prochain. Voilà une occasion de voir (ou de revoir) l’oeuvre dont il a fait la suite.

Blade Runner, Télé-Québec, samedi, 22 h

En même temps, dans les deux langues

Début de cette série policière, sise au Québec, tournée en anglais et doublé en français international.

La disparition / The Disappearance, Super Écran et CTV, dimanche, 21 h