La Grosse Pomme avant le «nettoyage»…

30 septembre 2017

La diffusion originale de The Deuce à HBO n’est pas terminée qu’on a déjà droit à une version française intitulée La 42e, qui fait référence à la rue où se passe une bonne partie de l’intrigue développée par David Simon et George Pelecanos (The Wire, Treme). Après Baltimore, les scénaristes nous entraînent dans le New York des années 1970, dans les alentours d’un bar servant de couverture à la mafia et tenu par deux frères jumeaux (interprétés par James Franco), alors que l’industrie pornographique prend son essor, que la Grosse Pomme est rongée par « l’épidémie » de drogue et que le boom immobilier se pointe le bout du nez.