Erreurs et secrets du passé

S’il y en a deux qui doivent être soulagés à quelques jours de la diffusion simultanée du premier des six épisodes de la série La disparition (V.F. de The Disappearance) sur les ondes de Super Écran et de CTV, ce sont certainement les scénaristes Normand Daneau et Geneviève Simard. De fait, après avoir essuyé un refus du côté de Radio-Canada, ils mordent la poussière lorsque la chaîne Série Plus, où ils ont développé les trois premiers épisodes, a été achetée par Corus.

Arrive à la rescousse Johanne Forgues, des productions Casablanca, qui fait traduire les textes en anglais, puis les envoie à Bell Média. Pour la chaîne CTV, c’est le coup de foudre. Daneau et Simard y développent alors les trois derniers épisodes. S’ensuit le tournage sous la direction du réalisateur torontois Peter Stebbings de mars 2016 à février 2017, à Montréal et dans ses environs. En tout, sept années se seront écoulées avant que Normand Daneau et Geneviève Simard voient enfin leur projet se concrétiser.

D’une langue à l’autre

Si la genèse de La disparition est riche en rebondissements, ce n’est rien en comparaison de ce que cette « tragédie grecque déguisée en thriller contemporain », pour reprendre les mots de Normand Daneau, rencontré en février sur le plateau de tournage, réserve aux spectateurs d’une mer à l’autre.

« Ce qui est drôle, c’est qu’on l’a écrite en québécois, on l’a traduite en anglais pour la tourner, et elle sera doublée en français international pour passer ici… ça en dit long sur qui on est », confiait le scénariste à propos de cette série mettant en vedette Peter Coyote, vu chez Polanski, Aden Young, connu pour la série Rectify, et Micheline Lanctôt, qui n’a certes pas besoin de présentation.

« Quand on a commencé à écrire la série en français, notre personnage s’appelait Micheline parce qu’on avait en tête Micheline Lanctôt », révélait Geneviève Simard, également croisée lors des derniers jours de tournage qui se déroulaient à l’ancien hôpital Royal Victoria. Que les admirateurs de l’actrice soient rassurés, c’est bien sa voix qu’on entend dans la version doublée. Cela dit, les tympans plus sensibles tiqueront sans doute par ce mélange parfois incongru d’expressions bien de chez nous et de français normatif.

Un homme et ses péchés

On ne saurait dire que La disparition démarre sur les chapeaux de roue. Campé dans un quartier cossu de Laval-sur-le-Lac à l’automne, le premier épisode présente d’abord le jeune Anthony Sullivan (Michel Riendeau). Élève doué, celui-ci crée une commotion dans sa classe lors d’un exposé oral où il présente les moeurs de son voisinage. À peine a-t-il distribué des polaroïds à ses camarades que l’enseignante (Catherine Bérubé) met fin à la présentation, jugeant le travail inapproprié.

Photo: Super Écran/CTV

Les parents d’Anthony, Luke Sullivan (Aden Young) et Helen Murphy Sullivan (Camille Sullivan), ne pouvant aller le chercher à l’école, c’est le bienveillant grand-père, Henry Sullivan (Peter Coyote), qui s’en charge. Veuf éploré, Henry ne vit que pour son petit-fils, au grand dam de Luke qui le trouve envahissant : « Anthony a besoin d’un père, pas deux ! » lance-t-il à Henry. « Ben pourquoi tu commences pas à agir comme un père, d’abord ? » réplique l’ex-juge à son musicien de fils.

Ce qu’Henry déplore aussi, c’est la récente séparation du couple : « Vous êtes divorcés, mais vous vous aimez encore ; cette histoire n’a aucun sens », dit-il à son fils. On comprend sans mal pourquoi Catherine (Joanne Kelly), soeur cadette de Luke, décrit Henry comme un « vrai emmerdeur ».

Bien qu’il répète à son petit-fils qu’on ne doit pas fouiller dans la vie privée des gens, Henry n’est pas peu fier du travail de recherche d’Anthony. Ce qu’il ignore encore, c’est que le jeune garçon a par mégarde provoqué le triste événement qui aura lieu le lendemain, jour de son dixième anniversaire, au cours de la traditionnelle chasse au trésor qu’organise Henry.

« Mon personnage a fait une grande faute, dont il a honte, il y a plus de 35 ans. Il est rattrapé par le destin, puisque c’est ce qui cause l’enlèvement de son petit-fils. Son attachement à son petit-fils est relié à cet événement du passé », expliquait Peter Coyote l’hiver dernier.

Chercher la femme

Dès l’enlèvement d’Anthony, La disparition change de rythme, tout en préservant son essence mélancolique, tandis que les revirements, les mystères et les fausses pistes s’enchaînent. L’enquête n’avançant pas assez vite au goût de Henry, qui refuse la thèse de la fugue, il demande à ce que la lieutenante-détective Susan Bowden (Micheline Lanctôt), qu’il connaît depuis 35 ans, s’en charge. « Le juge Sullivan a envoyé plus de criminels en prison que vous et moi réunis », lance cette dernière, flanquée du sergent-détective Charles Cooper (Kevin Parent), à un confrère. Suggère-t-elle ainsi que Henry a plus d’un ennemi ?

Plus près de Broadchurch et de L’ombre de Jesse que de Mémoires vives, La disparition s’avère une série qui captive autant pour son enquête policière pleine de surprises et de folles hypothèses que pour la complexité des liens entre les membres de cette famille bourgeoise dysfonctionnelle, notamment ceux entre Luke et Henry.

S’il faut en croire les confidences de Peter Coyote, ce rôle de juge à la retraite au sombre passé serait son chant du cygne. « Quatorze heures de tournage par jour, c’est fou, alors je prends ma retraite », avait-il confié dans la langue de Molière entre deux scènes. Pas question alors de manquer ce dernier rendez-vous.