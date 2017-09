Retour des marivaudages sous le soleil

Après quelques années d’hiatus, la téléréalité quotidienne de « rencontres amoureuses » québécoise reprend du service à une nouvelle antenne et avec un nouvel animateur. La productrice de l’émission, Julie Snyder, a trouvé chez l’ex-« mouton noir », devenu réseau multichaînes depuis l’acquisition de MAX et Musique Plus, l’endroit parfait pour mettre en valeur cette franchise qui a obtenu un succès populaire indéniable au cours des dix premières moutures. Le réseau V, qui ne propose pas grand-chose de neuf en cette rentrée télévisuelle, semble beaucoup miser sur ce cheval très souvent gagnant (pour TVA…) pour rameuter des téléspectateurs en tout début de soirée le dimanche, avant les « canons » des autres réseaux (La voix junior, Tout le monde en parle). La présence du jeune humoriste Jay du Temple à l’animation, qu’on a pu voir dans une parodie des émissions de ce genre dans une série de sketchs de Like-moi, laisse supposer un certain esprit d’autodérision pour cette production reconnue pour ses participants en apparence superficiels dont les propos le sont tout autant. Le décor « paradisiaque » indonésien ne pourra pas nuire à l’expérience télévisuelle, coupable pour bien des téléspectateurs qui ne se vantent pas de suivre ce genre d’émission.



Occupation double à Bali, V, dès dimanche, 18 h 30

Sous tension, en anglais et en français

Photo: CTV/ABC

La tendance est enclenchée en Europe depuis déjà longtemps, voilà qu’elle fait une apparition timide ici : des séries américaines sont maintenant présentées en version française quelques heures ou quelques jours après leur diffusion originale. C’est le cas entre autres cet automne de la nouvelle mouture de Star Trek (à Space Channel et à Z). Le thriller psychologique et policier Ten Days in the Valley profite également de ce genre de traitement. Cette série mettant en vedette Kyra Sedgwick (qui remplace Demi Moore, qui s’est désistée) raconte un épisode particulièrement tumultueux dans la vie d’une productrice télé, accaparée par son travail et sa séparation, au moment où disparaît sa fille. Reste à voir si le tout sera réussi, dans une langue ou l’autre…



Ten Days in the Valley, CTV et ABC, dimanche, 22 h et Dix jours dans la vallée, V, jeudi, 20 h