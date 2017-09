Formule améliorée

La troisième saison de cette série documentaire nous entraîne dans les couloirs de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, où l’on rencontre d’autres médecins et travailleurs de la santé passionnés et passionnants. Et on peut les entendre davantage parler de leur travail puisque l’émission est passée en format d’une heure.

De garde 24/7, Télé-Québec, 20 h

Et les filles ?

Une question d’actualité de l’été dernier est remise sur la table ce soir : fait-on assez d’efforts pour intégrer les femmes dans le milieu musical ? Et elle n’a pas perdu de sa pertinence.

Esprit critique, Artv, 20 h

Retour culte

Plusieurs séries américaines qui ont fait les beaux jours du petit écran dans d’autres décennies effectuent un retour. Cette comédie de situation, novatrice dans les années 1990 parce qu’elle abordait l’homosexualité, reprend l’antenne ce soir et une deuxième saison a déjà été commandée.

Will & Grace, Global et NBC, 21 h