Portrait d’un timide qui dure

Même après 40 ans de carrière, le temps n’a pas de prise sur Francis Cabrel, qui s’est toujours fait discret dans les médias. Portrait de l’artiste par ceux qui le connaissent ou l’admirent.

Francis Cabrel, un chanteur très discret, TV5, 20 h

Le retour des comiques canadiens

Ils font rire le ROC depuis des années avec leur humour toujours attaché à l’actualité. Il n’est pas trop tard pour leur donner une chance, en ce début de saison, qui sera d’ailleurs la dernière pour Rick Mercer.

The Rick Mercer Report et This hour has 22 minutes, CBC, dès 20 h

Procès d’un Parricide

Des critiques américains ont désigné cette série dans les nouveautés à surveiller. Dans la lignée des « true crime », elle raconte l’histoire vraie du procès en 1993 de deux frères accusés du meurtre de leurs parents. Edie Falco (The Sopranos) domine une distribution 4 étoiles.

Law Order True Crime : The Menendez Murders, Global et NBC, 22 h