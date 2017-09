Autisme et fiction

La rentrée automnale des réseaux américains débute ce soir avec deux nouveautés ayant pour personnage principal une personne atteinte d’un trouble du spectre de l’autisme. En version comédie, avec l’émission « dérivée » de la très populaire Big Bang Theory, et en version plus dramatique dans une série médicale.

Young Sheldon et The Good Doctor, CTV et CBS, 20 h 30 et 22 h

Encore Margaret

L’adaptation télévisée de The Handmaid’s Tale, de Margaret Atwood, a fait grand bruit cette année. Voilà qu’un autre de ses romans se retrouve au petit écran : une autre histoire de servante, à saveur historique.

Alias Grace, CBC, 21 h

L'héritage

On ne sait pas grand-chose de cette courte série documentaire qui explore l’héritage francophone un peu partout en Amérique du Nord, mais le thème intrigue et intéresse. Suite demain.

French en Amérique, TFO, 21 h