Un chirurgien qui vous veut du bien

Reste-t-il vraiment de quoi broder autour du drame médical ? ABC le croit et mise gros sur The Good Doctor, une énième variante mettant en vedette Shawn Murphy, un chirurgien autiste présentant un syndrome du savant. À la fois cadeau et fardeau, sa condition agit comme un prisme sur la trame narrative du dernier-né de David Shore (House) et Daniel Dae Kim (Lost), dont les débuts sont diffusés ici à CTV. Non sans y imprimer un certain manichéisme.

La série s’ouvre alors que la direction de l’hôpital se déchire à savoir si engager un autiste, aussi doué soit-il, signifie un avancement ou un recul. Pendant que le verbe fuse, un drame pousse le Dr Murphy à se lancer. Les deux histoires se tissent en parallèle jusqu’à se rejoindre plutôt habilement. S’il n’y avait pas tous ces lieux communs entourant la vie à l’hôpital (couchettes, paternalisme rampant et autres guéguerres intestines), on pourrait croire que oui, il y a du neuf ici.

De manière assez adroite, la réalisation force le regard de la caméra à se plier à celui du Dr Murphy, dont le monde recèle de codes secrets dont lui seul a les clés. L’interprétation toute en retenue de Freddie Highmore confère au personnage une salutaire délicatesse. Découvert enfant chez Tim Burton, le Britannique qui s’est fait les dents — et surtout une maturité — en incarnant Norman Bates dans Bates Motel, donne ici à voir un autre visage de la marginalité.