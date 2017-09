Encore de l’émotion, et un peu plus de réflexion

Nombreux sont ceux qui ont adopté les médecins et autres professionnels de la santé de l’hôpital Charles-LeMoyne, sur la Rive-Sud de la Montréal, qui ont « tenu la vedette » des deux premières saisons de la série De garde 24/7. Très nombreux, même, car cette formidable série documentaire a permis à Télé-Québec de rallier dès la première saison plus de 300 000 téléspectateurs chaque semaine (sans compter les visionnements en ligne), une très bonne moyenne pour la chaîne publique québécoise.

Pour cette troisième saison, il faudra toutefois se résoudre à ne plus suivre les Drs Vallée, Boisvert, Bensoussan et cie. La série nous entraîne cette fois dans les couloirs de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, dans l’est de la métropole, l’un des centres hospitaliers les plus achalandés du Québec. Pourquoi ce « déménagement » alors que les téléspectateurs auraient sans doute continué à suivre leur bande favorite de travailleurs de la santé ?

Photo: Télé-Québec

En entrevue au Devoir, Louis Asselin, le coscénariste, coréalisateur et monteur de cette nouvelle saison, explique que l’hôpital Maisonneuve-Rosemont offre des spécialités qui n’avaient pas été abordées lors des deux premières saisons. « On avait le goût de parler de néonatalité, de la greffe de cellules souches, de chirurgie oncologique aussi. […] Il y a un gros centre d’oncologie. C’est un hôpital universitaire [où travaillent] des spécialistes de renommée internationale. On voulait les rencontrer et [voir] comment ils pratiquent la médecine. »

Un tapis rouge

Il n’avait pas été facile pour l’équipe de production de la première saison de De garde 24/7 de trouver un établissement de santé prêt à l’accueillir pour un projet de la sorte. Ce problème ne s’est pas produit pour cette troisième saison, au contraire… « C’est comme si on avait déroulé un tapis rouge devant nous, de s’exclamer Louis Asselin, qui est un "nouveau" dans l’équipe de l’émission. Même ceux qui ne l’avaient pas regardée en avaient entendu parler. C’était apprécié que ce soit un traitement humain et non pas sensationnaliste de la profession médicale. Ça nous a ouvert des portes à Maisonneuve-Rosemont. »

Louis Asselin, son collègue coscénariste et coréalisateur Pierre-Maxime Corbin (déjà de l’aventure des deux premières saisons) et leurs acolytes de la production se sont d’abord livrés à des séances d’observation sur le terrain. Pendant près de trois mois, ils ont monté et peaufiné leur « distribution » de médecins et travailleurs de la santé tout en cernant les thèmes qui seraient abordés dans cette nouvelle mouture.

« On a scénarisé de façon assez extensive huit des thématiques qu’on a ciblées, on a écrit des scénarios basés sur les questions qu’on a posées aux médecins et leurs réponses durant l’observation, explique Louis Asselin. Mais la réalité nous rattrape toujours. On a beau imaginer l’épisode dans notre tête, il faut s’adapter sur le terrain… » Pendant l’une des premières journées de tournage, l’un des protagonistes de cette saison, le Dr Marquis, un interniste-intensiviste, a été appelé pour un code bleu, un patient qui est en arrêt cardiaque. Cette scène très intense ouvre le premier épisode, diffusé jeudi et intitulé Les limites de la médecine.

L’émotion et la réflexion

Dans ce même épisode, on suit le même Dr Marquis alors qu’il est appelé à répondre à une demande d’aide médicale à mourir. Ce sujet délicat est abordé avec toute la sobriété et l’humanité que l’on attend de la série. L’équipe s’était bien préparée pour le faire. « L’aide médicale à mourir faisait partie des sujets qu’on voulait couvrir, avoue Louis Asselin. Quand on a rencontré nos protagonistes durant le développement [de la série], c’est une des premières questions qu’on leur a posées : "Seriez-vous à l’aise d’en parler ?" » Les hasards de la pratique du Dr Marquis, le chef de service des soins intensifs de l’hôpital qui sera sans doute très apprécié du public, donnent ici un grand moment de télévision, en équilibre fragile entre l’émotion (intense, sortez vos mouchoirs !) et la réflexion profonde sur un acte médical d’une telle ampleur.

Un autre des protagonistes dont nous faisons la connaissance dans le premier épisode et qui risque de susciter émotion et réflexion chez les téléspectateurs est le Dr Eric Gagnon, un urgentologue qui n’a pas la langue dans sa poche… Entre deux interventions dans les couloirs bondés de l’une des urgences les plus achalandées de la province, ce grand gaillard, chaleureux avec ses patients, se permet des commentaires parfois acerbes sur les travers et inégalités du système de santé québécois.

Le passage d’un format de trente minutes à une heure a permis de laisser un peu plus de place à ce genre de propos, « d’aller plus loin », comme l’explique Louis Asselin, qui croit que la série gagne ainsi « en moments de respiration. » « On a donc des histoires plus riches avec des moments plus tranquilles. […].On a aussi un peu plus d’histoires, car au lieu d’avoir trois protagonistes par épisode, ce qui était la moyenne dans les autres saisons, on a cinq protagonistes et on passe un peu plus de temps avec chacun. Ça nous permet de rentrer un peu plus dans la tête de nos médecins. »

Gageons que personne ne s’en plaindra…