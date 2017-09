Libérer des trésors

Disons-le d’emblée : nous n’attendions pas grand-chose de ce documentaire programmé dans le cadre du 150e anniversaire du Canada… Mais Kanata – Aujourd’hui la colonisation surprend agréablement, autant par sa forme que par son propos, résolument engagé en faveur des mouvements de réappropriation culturelle, sociale, politique et économique des peuples autochtones au Canada. Les cinéastes Ian Jaquier (L’or du golfe) et Michel DT Lam (… et la musique) partent de l’exemple de quelques communautés autochtones du pays pour dresser un portrait plus global de la situation, avouons-le, bien souvent affligeante, dans laquelle se retrouvent les populations des Premières Nations. Ces arrêts dans le Nord (à Peawanuck et à Attawapiskat), dans l’Est (à Masheuiatsh) et complètement dans l’Ouest (à Tsleil-Waututh) nous font rencontrer des citoyens investis dans leur communauté, qui se battent pour que les leurs puissent reprendre le contrôle de leur destinée, pour se réapproprier leur culture, qu’on a tout fait pour leur faire oublier, leur territoire, qu’on a envahi sans leur permission, et leur économie. En filigrane, le documentaire dresse une chronologie de l’histoire du « génocide culturel » et bien souvent social qu’ont subi les Premières Nations depuis 150 ans, mais aussi des luttes récentes (Idle No More, campagnes contre les projets de pipelines Énergie Est et Kinder Morgan) et des quelques victoires qui laissent espérer un avenir un peu meilleur.



Kanata – Aujourd’hui la colonisation, RDI, mercredi, 20 h

Entrevues itinérantes

Photo: TVA

En ramenant à l’écran le roi des ondes radio pour une émission de grandes entrevues, TVA a peut-être bien trouvé un moyen d’aller gruger une part substantielle du public de Tout le monde en parle. Dans cette adaptation d’un concept français, Paul Arcand ne « reçoit » plus vraiment ses invités : il les accompagne dans une promenade dans la rue, pour poser ses questions, le tout tourné grâce à des caméras discrètes. Arcand n’a certes pas nécessairement besoin de cet attirail pour arriver à mener des entrevues exceptionnelles, mais un peu de changement de décor ne peut pas nuire…



Conversation secrète, TVA, dimanche, 21 h

Webzine télé

Photo: Artv

Petite soeur numérique du magazine télé C’est juste de la TV, l’émission C’est juste du Web fait le saut vers l’un peu plus grand écran pour cette troisième saison, toujours animée par Catherine Pogonat, qui est secondée par Judith Lussier et Frédéric Bastien Forest. Ce tour d’horizon hebdomadaire de la culture numérique québécoise et d’ailleurs, habituellement construit autour d’un thème particulier, hérite malheureusement de cases horaires bien ingrates… Un petit saut en début de soirée aurait donné une bien meilleure visibilité à cette production qui gagne à être connue.



C’est juste du Web, Artv, jeudi, 11 h 30, rediffusion, dimanche, 14 h 30