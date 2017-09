Planète franco

Cette programmation spéciale de 25 heures diffusée sur toutes les chaînes de TV5 Monde propose une variété d’émissions en direct de 23 villes dans le monde, dans le sens contraire de la rotation terrestre, de Paris à Kinshasa.

Le tour du monde de la francophonie, TV5, dès 7 h

L’histoire d’une chute

Cette nouvelle série canadienne en six épisodes (dont on pourra voir la version française à Radio-Canada en novembre) romance les dernières années du mafieux Vito Rizzuto et la chute de sa « famille », pourtant si influente au sein du milieu interlope pendant une vingtaine d’années.

Bad Blood, City TV, 20 h

La menace du siècle

Ce documentaire sur ces satanées bibittes qui tuent une personne sur deux depuis le début de l’humanité n’a rien pour rassurer ceux qui les craignent comme la peste, puisqu’on y apprend que, les changements climatiques aidant, elles risquent d’être encore plus dangereuses…

Les moustiques, Canal D, 22 h