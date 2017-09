Une dernière saison dans la vie de…

Ce n’est pas le seul téléroman québécois à connaître son dernier tour de piste en cette année télévisuelle. Mais c’est sans doute celui qui sera le plus regretté par ses admirateurs. Parce que cette fiction offre des personnages complexes et des intrigues qui prennent leur temps comme on en croise rarement au petit écran, alors il faut savourer pendant qu’il en est encore temps.

Au secours de Béatrice, TVA, 20 h

Inquiétant objet du quotidien féminin

Ce reportage français, une enquête sur les côtés plus sombres du tampon menstruel, a fait sensation lors de sa diffusion dans l’Hexagone. Et on comprend pourquoi… C’est qu’on y analyse dans le détail la composition chimique de cet objet du quotidien féminin. Certains éléments qui s’y retrouvent sont loin d’être rassurants…

Le tampon, notre ennemi intime, Télé-Québec, 20 h