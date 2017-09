Dans sa caméra

En rappel, ce très beau documentaire biographique consacré à « Monsieur 100 000 volts » vaut le détour pour les nombreux extraits de spectacles et d’émissions musicales mettant en vedette Gilbert Bécaud, mais aussi et surtout pour ses archives personnelles, les petits films amateurs qu’il tournait quand il n’était pas en tournée…

Bécaud, mon père, TV5, 20 h

Toujours aussi étrange

Plus de 25 ans après la disparition de Laura Palmer, l’intrigue se poursuit dans la suite tardive de cette série culte de Mark Frost et David Lynch, qui a fait école auprès de générations de créateurs du petit et du grand écran.

Twin Peaks (v. f.), Super Écran, 20 h

Œuvres de jeunesse

L’humoriste américain propose dans cette captation enregistrée pour le « pure player » des textes écrits alors qu’il était un jeune débutant. Le tout est entrecoupé de films amateurs de son enfance.

Jerry Before Seinfeld, Netflix