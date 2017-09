«Passe-Partout» renaîtra à Télé-Québec

Une nouvelle génération de « poussinots » et de « poussinettes » découvrira l’univers de Passe-Partout dans une nouvelle version de l’émission jeunesse que l’actrice Marie Eykel accueille avec scepticisme.

« Ça me fait un peu penser à quand on a vécu un beau moment avec notre amoureux et qu’on veut reprendre ça quelques années plus tard. On va au même hôtel, on veut refaire les mêmes activités, les mêmes choses, en espérant revivre l’instant magique et ça ne se passe pas. J’ai peur que ça soit ça », a confié l’interprète du personnage de Passe-Partout à La Presse canadienne.

Marie Eykel admet en savoir bien peu sur ce nouveau projet, dans lequel elle n’est impliquée d’aucune façon. Elle a d’ailleurs appris l’existence du projet de Passe-Partout, nouvelle version, il y a quelques jours à peine, lorsque l’Union des artistes l’en a informée.

« Je me dis qu’il y a tellement de bons auteurs, de bons scénaristes... [...] Comment ça se fait qu’ils ne vont pas plutôt vers une création nouvelle, qui pourrait apporter les mêmes bénéfices que Passe-Partout ? Reprendre quelque chose, faire un remake, je trouve que c’est une drôle d’idée. Je ne suis pas certaine... », hésite l’actrice.

« Je ne sais pas comment ils pensent faire ça, mais c’est ça, probablement, qui va être la clé de la réussite ou de l’échec. »

Cette nouvelle mouture de Passe-Partout est prévue pour 2019 et sera produite par Attraction Images.

Télé-Québec a précisé par communiqué que la nouvelle version permettra de célébrer à la fois le 40e anniversaire de Passe-Partout et le 50e anniversaire de la chaîne.

Le directeur général des programmes, Denis Dubois, a souligné par communiqué que cette nouvelle version sera une occasion pour Télé-Québec de poursuivre sa mission d’accompagnement de l’enfant. Il a ajouté que l’émission pourra « aujourd’hui aller encore plus loin avec les nouvelles possibilités numériques » et souligné que « l’émission est un outil extraordinaire d’intégration pour les jeunes immigrants ».

Tout comme dans les années 1970 et 1980, Passe-Partout enseignera la confiance en soi, le respect de soi et des autres, la capacité d’exprimer ses émotions, l’ouverture sur le monde, ainsi que les habiletés sociales, motrices et langagières, souligne la chaîne.

La première diffusion de Passe-Partout a eu lieu le 15 novembre 1977. Produite pour le compte du ministère de l’Éducation, l’émission a marqué toute une génération que l’on appelle d’ailleurs parfois, aujourd’hui encore, la « génération Passe-Partout ».