Coup d’envoi du 32e gala des prix Gémeaux

Jean-Philippe Wauthier et Éric Salvail

Les gagnants: Meilleur premier rôle féminin – Série dramatique

Maude Guérin (Feux)



Meilleure animation - Humour

Louis-José Houde (Gala ADISQ 2016)



Meilleur premier rôle masculin - Série dramatique saisonnière

Alexandre Goyette (Feux)



Meilleure animation - Jeu, téléréalité

Stéphane Bellavance, Martin Carli (Génial!)



Meilleure animation - Jeunesse

Pascal Barriault, Valérie Chevalier, Marilou Morin et Pascal Morrissette (Cochon dingue)



Meilleur premier rôle féminin - Série dramatique annuelle

Céline Bonnier (L'heure bleue)



Meilleur premier rôle masculin - Série dramatique annuelle

Pier-Luc Funk (Mémoires vives)



Meilleure comédie

Lâcher prise de Vincent Gagné et François Rozon



Meilleure série de variétés

En direct de l'univers



Meilleur premier rôle féminin - Comédie

Sophie Cadieux (Lâcher prise)



Meilleur premier rôle masculin - Comédie

Antoine Bertrand (Boomerang)



Meilleure animation - Entrevues

André Robitaille (Janine Sutto, à sa manière)



Meilleure série dramatique saisonnière

Feux de Valérie Allard et André Dupuy.



Meilleure série dramatique annuelle

Unité 9

La 32e édition du gala des prix Gémeaux s'est déroulee dimanche soir au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, et était présenté sur Ici Radio-Canada télé. Pour une deuxième année consécutive, le tandem Éric Salvail et Jean-Philippe Wauthier était à la barre de cette soirée qui récompense le meilleur de la télévision québécoise.