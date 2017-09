Trois fois PY

Décidément, Pierre-Yves Lord a le vent dans les voiles télévisuelles par les temps qui courent… Il est en vedette dans trois émissions diffusées ce soir. Il anime un nouveau magazine sur la plongée sous-marine. Il est le nouvel « homme en or » à faire équipe avec Patrick Lagacé. Il anime également la troisième saison d’une série qui explore « l’envers du décor » de milieux qui veulent rester secrets. Grosse soirée.

Les flots, TV5, 19 h, Deux hommes en or, Télé-Québec, 21 h et Infiltration, Z, 22 h

Vedettes en vedette

Veronic DiCaire délaisse un peu les scènes d’ici et d’ailleurs et le petit écran français pour ce projet à la mesure de ses talents de chanteuse et d’imitatrice. Chaque semaine, elle aide à réaliser les « rêves musicaux » de trois vedettes. Guy A. Lepage, Émilie Bibeau et Mario Tessier ouvrent le bal.

ICI on chante, Radio-Canada, 20 h